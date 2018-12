Bugetele apărării au înregistrat în 2017 cea mai mare creștere din ultimii zece ani

05:00

Berbec Va veti bucura de intelegere din partea familiei, precum si de ajutor in demersurile pe care le veti initia in plan domestic; colaborarea va fi cu atat mai fructuoasa, cu cat veti intelege mai bine importanta unei comunicari deschise cu membrii familiei si a consultarii acestora, in privinta deciziilor pe care le veti lua. Atitudinea pozitiva este foarte potrivita pentru abordarea problemelor mai serioase ...