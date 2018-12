Bărbaţii sunt mai predispuşi să devină dependenţi de jocuri pe internet

19:00

Potrivit unui studiu prezentat de către platzforma.md și Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova, în parteneriat cu Clean Clothes Campaign, salariul minim de trai pentru zona urbană este de 12 306,8 lei, iar pentru zona rurală este de 11 359,6 lei, relatează IPN. În cadrul unei mese rotunde, a fost prezentat un studiu de caz care a reflectat domeniul industriei de producere a îmbrăcămintei. Potrivit autorilor, sectorul de fabricare de textile, îmbrăcăminte, piele și încălțăminte (TAFL) este unul dintre cele mai importante ale economiei naționale. Salariul mediu din industria textilă, care în trimestrul trei al anului 2018 a constituit 6027 de lei, constituie 50% din salariul minim de trai. „Soțul se află de aproape șase ani în Israel. A plecat să câștige bani de un apartament la Chișinău. Eu am rămas acasă, lângă copil. Am luat între timp o locuință de vreo 60 de metri pătrați, dar el a mai rămas acolo pentru că aici este foarte greu să câștigi bani pentru un trai decent”, mărturisește o muncitoare. „O normă este plătită cu aproximativ 170 de lei. Sunt modele de haine unde normele sunt grele. Ca să reușim să facem norma întreagă mai rămânem după lucru, iar uneori venim aici de la 7.00. Sunt zile când nu reușim să facem o normă întreagă, așa că în alte zile recuperăm când avem norocul să fie norme mai ușoare”, spune o muncitoare. „Cel mai mare salariu pe care am reușit să-l iau a fost de 6000 de lei, iar cel mai mic de vreo 2000. Totul depinde de comenzile pe care le are fabrica. Soțul lucrează în oraș. E șofer. Încercăm să o întindem o lună la alta cu venitul pe care îl avem ambii, facem economii acolo unde putem. Calculasem că, dacă aș avea 10 mii de lei pe lună, ar fi bine și ne-ar ajunge pentru mai multe necesități. Pe săptămână cheltuim în jur la 500-600 de lei pentru mâncare”, susține o altă muncitoare. Autorii cercetării recomandă autorităților să încurajeze și să motiveze companiile ce plătesc salarii de trai muncitorilor lor. Sindicatelor și societății civile li se recomandă să crească rata de sindicalizare a muncitorilor din industria textilă, dar și din alte industrii, până la acoperirea completă. Se recomandă și elaborarea unor forme de recompensă simbolică – certificate etice, standarde comunitare – pentru companii ce plătesc salarii de trai muncitorilor lor, dar organizarea unor campanii publice de advocacy pentru salariu de trai în industria textilă și extinderea ulterioară a campaniei în alte sectoare ale economiei naționale. Un salariu de trai decent este nivelul de recompensă pentru muncă câștigat într-o săptămână standard de lucru (nu mai mult de 48 de ore) și să permită unui angajat să-și poată cumpăra alimente pentru el și pentru familia sa, să plătească chiria, să plătească pentru îngrijire medicală, îmbrăcăminte, de asemenea să poate face economii pentru cheltuieli neprevăzute.