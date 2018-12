Atenție, șoferi! Se suspendă traficul rutier pe str. Vlaicu Pârcălab, în perimetrul străzilor București și Alexei Mateevici

11:01

O cetăţeană a Republicii Bulgaria va compărea pe banca acuzaţilor pentru tentativă de contrabandă cu substanţe psihotrope. Femeia, în vârstă de 67 de ani, a fost reţinută pe Aeroportul Internaţional Chişinău la data de 18 noiembrie 2018, după ce ar fi încercat să treacă peste frontieră 90 de pastile „Alprazolam". Preparatele au fost depistate în […]