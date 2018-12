Procesul de prestare a serviciilor publice va fi simplificat în 2019

12:30

Manchester United a decis sa se desparta de Jose Mourinho dupa infrangerea din derby-ul cu Liverpool, scor 1-3. Pe 6 in Premier League, cu sanse mici sa mai prinda top 4, Manchester United a picat cu PSG in optimile Champions League. Sefii clubului au decis ca echipa nu are nicio sansa sa-si revina sub comanda portughezului si a decis sa intrerupa colaborarea cu el. Mourinho ar fi primit peste 30 de milioane de euro daca era demis, insa in comunicatul clubului se specifica faptul ca portughezul...