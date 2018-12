Deutsche Welle: „Măștile au căzut; Regimul Dragnea devine un regim totalitar și virulent antiromânesc”

„Inca de anul trecut s-a reliefat, la Deutsche Welle, ca prin campaniile de demonizare purtate sub stindardul luptei impotriva ‘statului paralel’, Liviu Dragnea si acolitii lui au pornit-o, hotarat, pe calea ‘edificarii statului totalitar’. Ca aceste avertismente au ramas, in genere, fara ecou in mass-media romaneasca e, pana la un punct, comprehensibil. Oamenii vor sa fie mintiti frumos. Perspectiva raului absolut se refuleaza cu placere. La fel, adevarurile crunte, reclamand lupta, tenacitate,...

