Titanicul devine atracție turistică! Cât costă un bilet pentru a vedea cu proprii ochi nava scufundată

Kheris Rogers are 12 ani și și-a deschis deja prima afacere. Tânăra a creat o linie de tricouri, Flexin' My Complexion, și a vândut deja mii de articole vestimentare. Afacerea sa are și un mesaj puternic: „Simte-te bine în pielea ta". Rogers și-a lansat brandul în apilie 2017, iar în doar un an a reușit