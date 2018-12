2019 va fi un an grozav pentru 6 zodii!

09:20

Poleiul de pe străzile din Capitală a creat aglomeraţie la Urgenţă. Doar ieri, duminică, 25 de persoane au ajuns la spital din cauza traumelor suferite de la căzături, anunță publika.md. „Am căzut în faţa scării, din cauza poleiului. Am chemat ambulanţa, care a venit foarte repede. Vreau să fac radiografia, îmi pare că piciorul este rupt”, a spus o victimă. „Când mă întorceam de la farmacie, în jurul orei 16:00, am alunecat lângă trotuar. Am alunecat şi am căzut brusc de parcă mi-a luat picioare...