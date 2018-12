Apple, dat în judecată de utilizatorii de iPhone. Ce GREȘEALĂ a făcut compania

09:40

Cristina Neagu s-a accidentat grav în meciul României cu Ungaria, ultimul din Grupa II Principală de la Campionatul European, scrie antena3.ro. Neagu a vorbit despre accidentare şi a explicat de ce s-a ajuns la ea. „Cred că m-am accidentat din cauza suprasolicitării. Am jucat foarte mult în ultimul an, am jucat foarte mult aici în […]