Mourinho şi-a pierdut răbdarea: 100 de milioane pentru jucătorul care trebuie să rezolve problemele apărării

Conform sondajului, 53% dintre cetăţenii britanici vor organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană, iar 36% se opun iniţiativei. De asemenea, 53% dintre britanici ar vota pentru rămânerea Marii Britanii în UE, 32% sunt favorabili ieşirii naţiunii din Uniunea Europeană fără niciun acord, iar 16% acceptă Acordul Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul. Potrivit cotidianului The Times, doi consilieri ai premierului britanic Theresa May ela...