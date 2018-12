Alimente sănătoase pentru buna funcționare a organismului

04:30

Cu siguranta stii cat de mult afecteaza pielea produsele conventionale de ingrijire si cosmeticele. Peste 1300 de ingrediente utilizate frecvent in industria cosmetica au fost interzise deja in Europa. Insa, pentru a putea atinge un pret de productie mic, inca se folosesc ingrediente sintetice – parfumuri, arome etc. – care afecteaza pielea. Indiferent de produsele pe care le aplici pe piele, 60%