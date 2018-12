Două familii din Ungheni și Strășeni, care au rămas fără locuințe, vor primi bani din partea Guvernului

15:10

Ștefan Creangă, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, este principalul pretendent la funcţia de director general al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică (ANRE), notează mold-street.com cu referire la surse din cadrul coaliţiei de guvernământ. Potrivit sursei citate, acesta îi va avea concurenţi principali pe fostul vicepremier Octavian Calmâc, ex-consilier al premierului Pavel Filip, şi […] The post Cine ar putea deveni șef la ANRE appeared first on Moldova.org.