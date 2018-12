În capitală continuă lucrările privind combaterea poleiului

19:50

Amintim, în context, că liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat recent că din data de 1 ianuarie 2019, o categorie largă de pensionari vor primi pensii majorate cu 10 la sută. Este vorba despre persoanele cu venituri mai mici decât minimul de existență. Această majorare nu substituie indexarea, care va avea loc la 1 aprilie.„Pensionarii, cu venituri mai mici decât minimul de existență stabilit la această categorie, adică de până la 1.589 de lei, vor beneficia de o majorare cu 10 la sută. Această majorare de 10 procente este suplimentară indexării pensiilor, care are loc în fiecare an, și următoarea indexare va avea loc în luna aprilie 2019, conform legii, pentru toți pensionarii”, a menţionat liderul PDM.Vlad Plahotniuc a mai declarat că a solicitat Guvernului ca asemenea majorări de salarii și pensii să fie făcute cel puțin o dată pe an.