PLR: Nu vom participa la alegerile parlamentare, dar vom susține necondiționat blocul ACUM

09:40

Evoluția de pe piața imobiliară din Chișinău pentru mulți este o enigmă. Am auzit de zeci de ori aceleași întrebări: pentru cine atâtea construcții? Cine cumpără, dacă toată lumea a plecat din țară? Întrebările au și un substrat factologic. În ultimii cinci ani numărul mediu de apartamente date în exploatare anual este de peste 5 […] The post Expert: Cine mișcă piața imobiliară din Chișinău? appeared first on Moldova.org.