Moș Crăciun a trecut frontiera de stat a Moldovei

17:00

În același timp, mai mulți oficiali și oameni de afaceri din Moldova și din alte țări, care au refuzat să execute indicațiile subversive ale lui Platon, au fost ținte ale atentatelor sau dosarelor fabricate la comandă. Unii au plătit cu viața.„Un document găsit de anumite servicii, așa numitul „caietul lui Platon” sau „caiețel”, îl numiți cum doriți. Etapa nr.1, 90 de zile: Campaniile media − atac pe timp de 3 luni. Un articol pe săptămână, scopul − persoane care formează opinia publică, reviste (The Hill, Politico, Washington Times, The National Interest, The Huffington Post, etc.). Acum vorbim de un document elaborat de o anumită companie. Nici nu putem să spunem de lobbism. Ea se ascunde după o formulare - apărare a dreptului omului. Serviciile se achită”, a venit cu detalii Gofman. Acesta a venit și cu unele exemple de bugetare pentru acțiunile comandate de Platon.