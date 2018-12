Opt orașe care dau locuințe gratuit sau le vând la prețuri de 1 dolar. Iată motivul

15:30

Corneliu Mihalache, Iulian Roșca și Lidia Viziru sunt noii membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Parlamentul i-a confirmat astăzi în funcție, cu voturile a 55 de deputați. Noi membri ai CCA au fost selectați în cadrul unui concurs public desfășurat de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. La proba de interviu au fost […]