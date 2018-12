”Cupa Veaceslav Gojan” a ajuns la ediția a treia

19:50

Luptătorul de stil greco-roman, Daniel Cataraga a devenit pentru al doilea an consecutiv campion mondial Under 23. În finala categoriei de greutate 77 kg, el a dispus de danezul Rajbek Alvievich Bisultanov, cu 6-0. În drumul spre finală, Cataraga i-a mai învins pe Bakuri Gogoli (Georgia), Ismail Saidkhasanov (Rusia), Renat Iliaz Uulu (Kîrgîstan) și Sajan … Articolul Daniel Cataraga a devenit din nou campion mondial Under 23 apare prima dată în Olympic Moldova.