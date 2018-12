Se recomandă șoferilor să evite străzile de pantă Ganea și Timiș

08:45

In zilele noastre, un numar tot mai mare de barbati si femei au fire de par alb in jurul varstei de 30 de ani. Cauzele sunt variate. Una dintre ele este imbatranirea, iar altele pot fi gena, stresul excesiv, lipsa somnului si o dieta nesanatoasa. In comert se gasesc tot felul de produse de vopsit, insa acestea pot fi nocive pentru par, cat si pentru scalp. Tine insa cont ca exista si numeroase remedii naturiste, care pot fi eficiente in acest sens. Un remediu traditional popular consta in pigmentarea firelor de par folosind apa cu coaja de cartof. Parul se va inchide la culoare, in mod natural, in cateva saptamani sau luni. Instructiuni si mod de folosire: Decojeste 5-6 cartofi medii si mari. Pune cojile intr-o oala, cu doua cani de apa, apoi lasa-le sa fiarba la foc mare. Cand apa fierbe, redu intensitatea focului si mai lasa-le inca 15-20 de minute. Dupa ce amestecul s-a racit, pune-l intr-un bol mare. Strecoara apa si inlatura cojile de cartof. Pune solutia intr-o sticla din sticla, cu sistem ermetic de inchidere. Daca doresti ca remediul sa aiba o aroma placuta, adauga cateva picaturi de ulei de lavanda sau de rozmarin. Spala-te pe cap in mod obisnuit. Lasa balsamul sa actioneze cateva minute, caci parul grizonat este, de obicei, mai uscat, asa ca trebuie sa fie hidratat in mod corespunzator. Clateste-ti parul. Apoi, folosind remediul, maseaza bine parul, fara sa il clatesti apoi.