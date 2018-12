Ziua Uşilor deschise la Inspectoratul de Poliţie Hînceşti

09:50

4 vizualizări Masă de binefacere pentru oamenii în etate de Hramul mun. Hâncești, organizat de Primăria Hâncești în frunte cu... The post Video! Masă de binefacere pentru oamenii în etate de Hramul mun. Hâncești appeared first on Hîncești 24 Online.