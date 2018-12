VIDEO: Președintele Serbiei, contestat în stradă de mii de oameni

Protestatarii au mers prin centrul oraşului şi s-au oprit lângă birouri ale preşedinţiei şi ale televiziunii de stat sârbe RTS, scrie Digi24. A long stream of protesters march through central Belgrade towards the Serbian Assembly building as part of tonight’s opposition-led protest. • Protesters are rallying under the slogan ‘Stop Bloodied Shirts’ (#StopKrvavimKošuljama). pic.twitter.com/QXahbXYXiI — Balkan Insight (@BalkanInsight) 15 decembrie 2018 Sâmbăta trecută, mii de persoane s-au adunat s...

