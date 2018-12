Platforma DA și PAS au semnat acordul de constituire a Blocului electoral ACUM// VIDEO

11:20

Fracțiunea Partidului Socialiștilor a anunțat că nu participă la ședința de astăzi a Parlamentului la care va fi audiat raportul de activitate a Guvernului. Deputații socialiști au declarat că nu vor să participe la acest spectacol în plenul Parlamentului în cadrul căruia să asculte „cum acest guvern antipopular se va lăuda cu „rezultatele” sale umflate”. […] The post Fracțiunea PSRM boicotează ultima ședință a Parlamentului appeared first on Moldova.org.