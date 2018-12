Ultimă Oră! // PL va merge în alegeri alături de blocul Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase

18:20

La o zi după ce a luat decizia să părăsească funcția de membru al Partidului Liberal, Valeriu Nani, vicepreședintele OT Ciocana a partidului, s-a ales cu critici din partea cetățenilor dar și a colegilor de partid, pentru faptul că a făcut acest lucru public, printr-o postare pe o rețea de socliazare. „Chiar nu am vrut să mă implic în polemici, comentarii etc... am mulțumit public la toți și am anunțat că mă retrag din partid. • Nu am anunțat că susțin pe cineva sau sunt împotriva cuiva, nu am d...