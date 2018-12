(video) Moldoveanca Arina Badulescu a câștigat titlul „cea mai buna solista” la un concurs muzical din Rusia

12:00

Gohar Petrosyan este o tânără artistă. Contactul ei cu oamenii are loc numai prin limbajul artei. Nu poate vorbi de la naștere. Uneori ea pronunță doar anumite sunete, care le înțeleg numai părinții și rudele ei. Totuși, datorită perseverenței și dragostei față de artă tânăra a reușit să finalizeze o facultate și să se afirme în domeniul artelor plastice.