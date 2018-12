Maratonul de Crăciun: Cursa caritabilă s-a desfășurat astăzi la Chișinău

21:30

Zborul de test prefigurează o nouă eră a turismului spaţial, care ar putea demara chiar din 2019, domeniu în care Virgin Galactic, compania miliardarului Richard Branson, concurează cu Blue Origin, deţinută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, pentru întâietatea serviciilor de zboruri suborbitale destinate turiştilor cu dare de mână. Avionul cargo al Virgin cu fuselaj dublu care a transportat vehiculul spaţial pentru pasageri SpaceShipTwo a decolat la puţin timp după ora locală 7 a.m. (10 a.m. ET)...