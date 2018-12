Serviciul Vamal atenționează posesorii de autoturisme înmatriculate în străinătate

07:00

Un medic anestezist din Iaşi a decis să-l ierte pe bărbatul care l-a bătut crunt în urmă cu trei ani, cerându-i agresorului, fost boxer, să facă două fapte bune în pragul sărbătorilor. Daniel Rusu, medic anestezist în cadrul Institutului Regional de Oncologie, a anunţat, în timpul procesului, că preferă ca Iulian Cosmei, bărbatul care l-a […] The post Un medic a fost stâlcit în bătaie chiar în stradă. Ce condiție a pus pentru a-l ierta pe agresor appeared first on Moldova.org.