Igor Corman: „Vom continua să extindem procesul de producere, să investim în profesionalismul angajaţilor şi în calitate”

11:00

Evoluția spectaculoasă a Zonei Economice Libere Bălți (ZEL Bălți) din ultimii ani a fost remarcată și la nivel internațional. Astfel, fDi Intelligence, serviciu al prestigioasei publicații Financial Times și cel mai mare centru de excelență pentru ISD la nivel global, a inclus Zona Economică Liberă Bălți în clasamentul GLOBAL FREE ZONES OF THE YEAR 2018. […] Post-ul Evoluție pentru ZEL Bălți: A primit premiul editorilor din partea fDi Intelligence apare prima dată în Provincial.