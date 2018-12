Austria: Mii de oameni au protestat împotriva guvernului de dreapta

Circa 17.000 de oameni au participat sâmbătă la Viena, sfidând ninsoarea şi temperaturile sub zero grade Celsius, la un protest împotriva politicilor sociale şi privind migraţia ale coaliţiei de dreapta, la putere în Austria de aproape un an...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HotNews