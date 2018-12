Rinita atrofică. Cum trebuie urmat tratamentul?

19:30

Este final de an și, deci, timpul retrospectivelor. Asta au făcut și cei de la Google, care s-au uitat la final de an peste căutările utilizatorilor din acest an. Iar concluziile analizei i-au luat prin surprindere. Potrivit CEO-ului Google, Sundar Pichai, foarte multe dintre căutările din 2018 - vorbim aici de cele făcute în limba engleză - au inclus cuvîntul „good” (n.r. „bine” sau „bun”). A fos