Un tânăr din Soroca a fost reținut de CNA pentru mușamalizarea unui dosar

Veste bună pentru persoanele care au pensii mai mici de 2.000 de lei. Acestea pot deja să-și ridice indemnizațiile unice de 600 de lei. Primele tranșe de bani au fost alocate încă ieri. Este vorba despre beneficiarii care primesc alocațiile pe card. Iar începând de mâine și ceilalți pensionari vor putea să-și ridice banii la […]