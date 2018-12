Partide anti-sistem şi adesea populiste şi-au croit drum în politica mainstream pe întregul glob

11:00

"Nu aş fi aici fără bunica mea, mătuşa mea, mama mea, această supereroină. Pentru tatăl meu şi toată familia mea, care s-au luptat pentru ca eu să pot să mă nasc aici, în Statele Unite", a declarat cântăreţul în vârstă de 37 de ani. Ceremonia a coincis cu lansarea unui cântec al rapperului american, compus pentru coloana sonoră a filmului "Aquaman". Acel single reprezintă o versiune a piesei "Africa" din repertoriul trupei Toto, intitulată "Ocean to Ocean". Totuşi, amprentele rapperului Pitbull nu vor rămâne pentru totdeauna la Hollywood. Ele vor fi transportate şi expuse în faţa unei filiale a Chinese Theatre, care se va deschide în curând la San Diego, un oraş aflat la 200 de kilometri sud faţă de Los Angeles. Pitbull s-a orientat către muzica rap după ce a terminat liceul şi a cunoscut de atunci o ascensiune fulgerătoare în industria muzicală. Single-urile sale s-au vândut în peste 70 de milioane de copii, iar albumele lui în peste şase milioane de unităţi. De asemenea, clipurile lansate de muzicianul american au generat peste 10 miliarde de vizualizări pe platforma YouTube. Rapperul american a fost ales de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) şi de casa de discuri Sony Records pentru a compune şi a înregistra imnul oficial al Cupei Mondiale din 2014. Acea piesă, interpretată alături de Jennifer Lopez şi Claudia Leitte, s-a intitulat "We are One (Ole Ola)".