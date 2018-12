CEC, despre posibilitatea lui Dodon de a participa la alegerile parlamentare din februarie 2019

22:50

Dick Clark, compania care va organiza evenimentul şi canalul ABC care îl va transmite în direct au informat, într-un comunicat comun, că artiştii care o vor preceda pe scenă pe Aguilera sunt trupele Bastille, Dan + Shay şi New Kids On The Block, în timp ce solistul Post Malone va cânta imediat după miezul nopţii. "Avem un afiş incredibil pentru Times Square şi suntem încântaţi de faptul că Aguilera va fi din nou cap de afiş după ce a cântat prima oară aici în 2007", a declarat Mark Bracco, produ...