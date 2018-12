Pavel Filip: „În anul 2016 am stabilizat economic țara, în 2017 am făcut reforme și am adus echitate, în 2018 construim”

Pavel Filip: „În anul 2016 am stabilizat economic țara, în 2017 am făcut reforme și am adus echitate, în 2018 construim”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldpres