Lukașenka: Moscova încearcă incorporeze Belarus în Rusia folosind pîrghia energetică

13:30

Comentatorul politic Roman Mihăeş a schiţat câteva posibile coaliţii post-electorale, după alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. „Prima sansa o are coalitia in formatul- PD, plus independentii de pe circumscriptii, plus Blocul ACUM. Sunt convins ca vor avea peste 51 de mandate toti impreuna. Presedintele Parlamentului Adrian Candu a declarat recent ca PD ar putea face o […]