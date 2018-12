Ghișeul unic al ANTA va activa și în zilele de odihnă

12:40

Președintele Partidului Liberal Democrat (PLDM), Tudor Deliu, în cadrul unei declarații de presă, după ce a părăsit ședința Parlamentului, a comunicat despre activitatea fracțiunii, la final de mandat, în actualul Parlament, informează CURENTUL. „Pentru fracțiunea noastră a fost un mandat dur, dar am rezistat. Noi, cei care am rămas, am luptat cu toată forța, pentru […]