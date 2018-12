Adevărul despre kaki, fructul miracol ce se găsește în magazine în această perioadă

05:00

Berbec Astazi veti fi destul de dificil de abordat; dispozitia voastra se arata a fi destul de intunecata inca de dimineata si nu doriti ca nimeni sa va stea in cale. Nu toleranti nici un fel de moment care sa va deranjeze din ceea ce v-ati planificat astazi. Totusi, trebuie sa tineti seama ca fata de apropiati aveti si alte responsabilitati pe care trebuie sa vi le asumati si sa actionati in consecinta. Reactiile impulsive, in ...