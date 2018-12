„Sentimentul fericirii nu va dura prea mult și vor fi nevoiți „să crească mai departe în Moldova”.

09:40

Senatul Statelor Unite a adoptat o rezolutie prin care se pune capăt sprijinului american acordat Arabiei Saudite în războiul din Yemen și, într-o acțiune separată, a condamnat implicarea directa a printului Arabiei Saudite in uciderea jurnalistului Jamal Khasoggi. Votul de a recomanda administratiei sa puna capat sprijinului militar pentru Arabia Saudita in Yemen a fost de 56 pentru si 41 impotriva. Șapte senatori republicani au votat in favoarea rezoluției, care mai are de trecut mai multe faze pentru a deveni lege. Războiul din Yemen a inceput in 2015, cind rebelii huthi, susținuți de Iran, au preluat controlul asupra capitalei Sanaa si a părții de apus a țării. Arabia Saudita si alte opt țări arabe, susținute de Statele Unite, Marea Britanie si Franța, au intervenit militar in favoarea guvernului recunoscut internațional al presedintelui Abd Rabbu Mansur Hadi. In cei trei ani de razboi, peste zece mii de civili au fost omoriti, iar de milioane de oameni sunt în pericol să moara de foame. Ieri, părțile beligerante din Yemen s-au înțeles pentru un acord de încetare a focului in portul Hodeidah, aflat sub controlul rebelilor huthi, intr-o încercare de a pacifica țara, negociată de Națiunile Unite. Si secretarul de stat american Mike Pompeo a laudat înțelegerea obținută de ONU, afirmind că „pacea este posibilă”.