Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică va fi reglementată de un nou Regulament de activitate

22:10

Suntem astăzi aici cu tot cabinetul de miniștri ca să vorbim despre activitatea Guvernului în acest an, dar și în toată perioada de guvernare. Ca orice om, avem realizări și restanțe și considerăm că este corect, la final de an și de mandat, să facem evaluarea, astfel încât cetățenii să ne poată judeca. O să încercăm astăzi să facem o retrospectivă a tot ceea ce am făcut, pe scurt, bineînțeles, ca să înțelegem încotro mergem.