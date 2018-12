Focuri de armă pe o stradă din SUA

18:40

Luni, Jurnal TV a lansat campania "Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu", care în acest an este una specială. De ce? Pentru că este despre copiii lipsiţi de grija părintească, care-şi petrec zillele, nopţile, dar şi fiecare sărbătoare într-un centru de plasament. Iată de ce, am decis ca în acest an subtilul campaniei noastre să fie "Acasă de Crăciun". E chiar aşa cum probabil aţi înţeles: vrem să le găsim o familie copiilor din centrele de plasament!