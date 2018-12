Pentru organizarea referendumului consultativ din 24 februarie vor fi alocate 10 milioane lei

12:50

Analiza posibilelor rezultate în cadrul sistemului mixt actual indică următoarea distribuție a mandatelor pentru viitorul Parlament: 52 de mandate – partidele de centru-stânga și stânga, 14 mandate – partidele centriste, 35 de mandate – partidele de centru-dreapta și dreapta. Aceasta este una din principalele concluzii a notei analitice, elaborate de Institutul pentru Politici și Reforme