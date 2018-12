Noii membri ai CCA, confirmați în funcție de Parlament

10:01

„Am discutat la ședință și am luat niște decizii care în opinia noastră sunt foarte corecte. De nenumărate ori, am încercat să audiem Guvernul actual. Este un fars prezentat de guvernare. Nu avem ce căuta la această ultimă șeidnță, pentru că guvernarea va ncerca să ne spună cât de bine este în RM”, a spus președinta fracțiunii PSRM, Zinainda Greceanâi. „Acest report este doar pentru Guvern și pentru că intrăm în campania electorală. Domnul Filip nu are ce căuta în Parlament pentru că se începe c...