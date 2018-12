Sergheevka? Mai bine Vadul-lui-Vodă!

09:30

După ce a „supraviețuit” unui vot de neîncrede în propriul partid conservator, premierul britanic Theresa May participă joi şi vineri la un summit european la Bruxelles dedicat în mare parte Brexit-ului, procesul de ieșire a Marii Britanii din UE. May va încerca să obțină „asigurări juridice şi politice'' privind aranjamentul legat de frontier dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda, problema care a provocat votul de neîncredere de miercuri, de la Londra. Până acum, liderii europeni au declarat că acordul privind Brexit-ul și înțelegerea politică privind viitorul relațiilor dintre Londra și Bruxelles nu vor fi renegociate. Miercuri, cu puţin timp înainte de votul din sânul Partidului Conservator, Theresa May a anunţat, potrivit unuia dintre deputaţi, că intenţionează să demisioneze înaintea viitoarelor alegeri, prevăzute pentru anul 2022.