Presupusul autor al atacului de la Strasbourg a fost împuşcat mortal de poliţie

Moldoveana Mădălina Buga din Moldova, stabilită de câțiva ani în Italia, a concurat, pe data de 9 decembrie, alături de alte 24 de tinere din întreaga lume la concursul internațional de frumusețe Miss Bellezza nel Mondo 2018 (Miss Beauty In The World 2018). Tânăra s-a clasat pe locul întâi. Articolul (foto) O tânără din Moldova a câștigat concursul internațional de frumusețe Miss Beauty In The World 2018, din Italia apare prima dată în #diez.