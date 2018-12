Natalie Portman: Legea care defineşte Israelul exclusiv ca „stat-naţiune al poporului evreu” este rasistă

18:50

„Premierul britanic, Theresa May, supravieţuieşte votului de încredere”, titrează The Telegraph, subliniind însă că 117 parlamentari din propriul partid au votat împotriva ei. Chiar dacă a reuşit să-i înfrângă pe rebelii conservatori adepţi ai unui Brexit dur, rezultatul votului îi arată lui May o opoziţie uriaşă în cadrul unui Partid Conservator profund fracturat, observă şi The Independent. De altfel, într-un apel de ultim moment pentru susţinere, făcut chiar înainte de începerea votului, Theresa May a promis că nu va conduce partidul până la următoarele alegeri programate pentru 2022, ci că va rămâne în funcţie până la aprobarea acordului ei cu privire la Brexit. Viziunea lui May asupra Brexitului rămâne însă sub semnul îndoielii, constată Washington Post, comentând că prin câştigarea votului de încredere poziţia premierului britanic nu iese neapărat întărită, mai ales în condiţiile în care Comisia Europeană nu s-a arătat deloc dispusă de a face noi concesii cu privire la acordul de ieşire a Marii Britanii din UE.