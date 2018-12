25% dintre decesele in urma accidentelor rutiere din UE sunt legate de condusul in stare de ebrietate

Politia Romana - Directia Rutiera si Consiliul European pentru Siguranta Transporturilor (ETSC) au organizat joi, 13 decembrie, la Bucuresti, conferinta internationala "Politici SMART pentru combaterea sofatulului in stare de ebrietate", desfasurata in cadrul proiectului SMART (Sober Mobility Across Road Transport). In cadrul evenimentului, reprezentantii autoritatilor competente si expertii in domeniu au vorbit despre situatia actuala a conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice in Romania, dar nu numai. Printre campaniile de responsabilitate sociala prezentate cu acest prilej s-a numarat si demersul "FII TREAZ LA VOLAN!".

