Parcările din Italia s-au umplut de mașini abandonate cu numere românești // VIDEO

17:10

„Trei ani de luptă contiuă, trei ani de cutezanță, determinare, perseverență și foarte multă muncă din convingere. Trei ani de speranță, de coeziune, de prietenie adevărată – iată ce simt azi, când mă gândesc la Platforma Demnitate și Adevăr. Împreună am protestat, împreună am pus mereu interesele țării mai sus decât interesele personale și nu am cedat nicio clipă. Împreună am câștigat alegerile în capitală. Am elaborat și susținut împreună sute de inițiative conform Programului nostru „Moldova...