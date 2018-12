O tânără din R. Moldova a devenit Miss Frumusețe în Italia

10:31

Un bărbat, învinuit de corupere pasivă şi de trafic de influenţă, săvârşit chiar din izolatorul CNA, a fost trimis în judecată. Potrivit procurorilor, la sfârșitul anului 2017, învinuitul, acționând prin înțelegere cu un consilier din cadrul Consiliului orășenesc Anenii Noi, a solicitat 20 000 lei, iar ulterior și 2 000 de euro de la un […]