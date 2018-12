(foto) Cele mai populare actrițe porno născute în Moldova! Cine sunt ele

20:01

„Afirm cu încredere că R. Moldova este o destinație atractivă pentru afaceri IT. Am reușit să creăm un ecosistem favorabil lansării și creșterii afacerilor IT și inovării digitale. Vom construi în parteneriat public-privat peste 50 000 de metri pătrați – un proiect de infrastructură fizică pentru un Parc IT. Muncim acum la asta și suntem… Articolul Chiril Gaburici: Moldova va avea un Parc IT cu o suprafață de peste 50 000 de metri pătrați apare prima dată în Telegraph Moldova.