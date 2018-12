Mare atenție, șoferi! De vineri, 14 decembrie, intră în vigoare noile amendamente ale legii pentru cei prinși băuți la volan

06:15

„Lângă cursor vedeți se învârte un cerculeț, acest lucru înseamnă că se va deschide documentul nostru propriu-zis”. Dorina Iosob și-a amintit lecțiile de la școală doar că nu în rol de profesoară, ci de… elevă. Una ascultătoare și foarte concentrată. În trecut profesoară de istorie, femeia este de doi la pensie. Spune că dorul de copiii plecați peste hotare a adus-o aici, la cursurile IT de la filiala bibliotecii „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din sectorul Ciocana. „Dorul m-a adus, fără să vreau. Am lăsat totul acasă și m-am pornit aici. Știți care e realitatea de la noi din țară, au plecat împreună cu cele două nepoțele dragi, pe care le duc foarte mult dorul. Doar telefonul nu mă ajută să pot comunica cu ele. Totuși, când îi vezi ochișorii”, Dorina Iosob, beneficiara cursului de IT. Chiar dacă este abia la a treia lecție, femeia se mândrește cu reușitele sale. „Ce pot să fac… Să deschid calculatorul, am intrat am scris un document, l-am pus să se păstreze. Parolă încă nu mi-am făcut”, povestește femeia. „– Aici trebuie să apăsați pe i. – Eu așa greu găsesc literele aici. În primul rând. Apăsați acolo. Da”. Și doamna Parascovia, în vârstă de 73 de ani, este fostă profesoară. A venit la cursurile IT, pentru că, zice ea, trebuie să fie în rând cu lumea. „Am auzit și eu la radio că se organizează ore la calculator, am decis să vin, pentru că nu cunosc nimic și este greu să trăiești în societate fără a cunoaște cât de cât. Numai că …cam greu primește memoria, dar sper că cu antrenament, poate că acasă un pic”, Parascovia, beneficiara cursului de IT. Și alte studente în etate spun că datorită acestor lecții le este mai ușor să comunice cu apropiații. „Să pot să vorbesc cu toți de peste hotare, fără ajutorul nimănui. Câteodată este nevoie de a spune câte un secret și nu e ușor să spui secretul prin cineva”, Maria, beneficiara cursului de IT. „Ca eu singură să pot căuta, scrie, duce informația și transmite și la alții”, Raisa, beneficiara cursului de IT. Efortul pe care îl depun femeile este apreciat de profesoara cursului de IT. „Încercăm să învățăm calculatorul la faza inițială. Să deschidă un calculator, să creeze un document, să comunice cu rudele sale de peste hotare. Să creeze un cont de mail. Am instruit vreo 15 persoane. Anul acesta mai intensiv”, Tatiana Donțu, colaboratoare Filiala „Transilvania”, Ciocana. Proiectul este la cea de-a treia ediție și se desfășoară în cadrul filialelor Bibliotecii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Chişinău, fiind o inițiativă a Primăriei Capitalei. sursa: tv8