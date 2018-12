Partidul Democrația Acasă va participa la următoarele alegeri parlamentare, inclusiv pe circumscripții

12:15

U-Report Moldova, prima platformă de sondaje online dedicată tinerilor din Republica Moldova, a împlinit un an de când implică civic tinerii din întreaga țară. Pe parcursul acestui an, pe platformă s-au înregistrat peste 2500 de tineri care răspund la sondajele lansate în fiecare săptămână. Articolul U-Report Moldova: un an de activitate în care tinerii au access la această platformă de sondaje online apare prima dată în #diez.