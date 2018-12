Theresa May a obţinut votul de încredere al Partidului Conservator şi rămâne prim-ministru al Marii Britanii

03:01

Fostul procuror general Corneliu Gurin a devenit judecător la Curtea Constituțională. Deciziea surpriză a Consiliului Superior al Magistraturii a fost luată ieri, fără ca subiectul să figureze pe ordinea de zi a CSM. Pana si Gurin vorbește despre o surpriză. Se prea poate, dar surpriza a fost mai mult pentru cetateni decat pentru dansul si... apropo de un concurs in acest sens nici nu s-a pomenit. Inca ceva, fostul procuror general vine la Curtea Constituțională dupa ce Igor Dolea, a carui mandat expira in februarie anul viitor a decis subit ca pleaca din functie. Inlocuitorul s-a gasit in 24 de ore.O altă supriza, pentru iubitorii de coincidente a fost astazi cand am aflat ca actualul deputat PD și fostul membru al PCRM, fost sef la SIS, #7aprilie, Artur Reșetnicov a fost desemnat judecător la Curtea Constituțională. De aceasta data, printr-o decizie de Guvern. Resetnicov va suplini funcția rămasă vacantă după plecarea Victoriei Iftodi, care este acum ministru al Justiției.