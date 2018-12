Maia Sandu și Andrei Năstase au înaintat la Strasbourg o petiție publică care solicită asistența UE în investigarea furtului miliardului

19:01

Potrivit unui sondaj Gallup, din 146 de țări analizate in legatura cu generozitatea locuitorilor și cu timpul acordat actiunilor voluntarilor, cele mai generoase tari sunt si cele in care spiritul civic este cel mai ridicat. In 2017, in lume a fost donat un miliard si aproape jumătate de dolari organizatiilor caritabile. Un miliard de oameni au participat in actiuni de voluntariat caritabile, si 2, 2 miliarde de oameni au ajutat in anul 2017 un străin.În baza acestui sondaj, țările considerate cele mai generoase sunt Indonezia si Australia cu un scor de 59 de puncte din 100 posibile. Cu cit scorul este mai mare, cu atit angajamentul civic este mai mare. Moldova are scorul de 27, ca si România. Ucraina are un scor de 29, Rusia de 25, Serbia 21, Bulgaria 22, Croatia 20.